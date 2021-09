Una intensa semana ha vivido la Convención Constitucional a raíz de la confesión del Convencional por el Distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, quién confesó el pasado domingo que mintió sobre su enfermedad y que nunca tuvo cáncer.

Ante esto, la llegada de la PDI a las dependencias del ex Congreso Nacional por el mismo tema y la suspensión de la sesión de esta jornada debido a diferencias con el quorum de 2/3 ha tensionado los ánimos en el organismo.

De esta manera, y consultada por la situación de Rojas Vade, la Convencional por el distrito 8, Bessy Gallardo sostuvo a Contigo en Directo que “yo sé que está enfermo. He estado con él en su enfermedad y le mando un tremendo abrazo, sé que cometió un tremendo error, pese a ello no se compara a errores como los de Iván Moreira o a los de Sebastián Piñera”.

Respecto a una eventual renuncia por parte del ex militante de La Lista del Pueblo, Gallardo manifestó que no existen los mecanismos legales que lo permitan. “No hay ningún mecanismo legal en la Constitución que establezca como renuncia un convencional constituyente. Tampoco hay mecanismos de requisitos revocatorios”, dijo y señaló que aunque estos existiesen, no estaría de acuerdo “porque está por sobre la Constitución”.

“En la Constitución no se establecen mecanismos de renuncia y los reglamentos no están por sobre la Constitución y tampoco hay plebiscitos revocatorios. Y cuando se quiso legislar sobre plebiscitos revocatorios hubo un sector que no quiso hacerlo”, expresó, agregando que “mismo sector que por cierto hoy día rasga vestiduras, mismo sector que hace décadas atrás trajo a Pinochet desde Londres, señor que inventó una enfermedad por cierto y después se paró mágicamente”.

Por otra parte cuestionó el rol de la prensa respecto al caso y aseguró que quienes votaron por Rojas Vade, lo hicieron por su rol en el estallido social y no por su enfermedad. De la misma forma, calificó el reportaje de La Tercera como “la santa inquisición”.

“La gente tiene derecho a no decir de qué está enfermo”, dijo, añadiendo que “Rodrigo Rojas está enfermo y tiene derecho a estarlo, tiene derecho a una licencia médica, tiene que transparentar su diagnóstico y tiene que transparentar las platas que pidió. De ahí a dilapidarlo en la plaza pública es otra cosa”.

Finalmente, junto con pedir un “mea culpa” de la prensa, aseguró que “los problemas de la gente están en el Congreso y no en la Convención”.

“Sus problemas están en el Congreso, no están acá porque nosotros estamos recién empezando con el reglamento querido. Tus problemas fundamentales donde se redacta la ley, donde están realmente los temas que afectan a los chilenos y chilenas están en Valparaíso. Ahí se redactan las leyes que hoy día afectan a las personas, aquí nosotros estamos redactando reglamentos”, concluyó.