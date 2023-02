¿Blink-182 a La Moneda? Pdte. Boric contestó preguntas de usuarios y eligió sus favoritos del rock mundial

El presidente Gabriel Boric se ha declarado como un melómano y en más de una ocasión se ha referido a sus gustos musicales, teniendo de cabecilla a la banda estadounidense Tool.

Incluso, en octubre del año pasado, la agrupación subió una fotografía del mandatario en que aparece usando una gorra con el logo del grupo oriundo de California. “¡El presi chileno!”, escribieron en la publicación.

Ahora, el jefe de Estado nuevamente dio cuenta de sus preferencias musicales tras contestar una pregunta realizada por la cuenta de Twitter, Classic Rock In Pics, la cual se caracteriza por recordar fotografías históricas de figuras del rock mundial.

A través de dicha red social, el medio preguntó “¿cuál es tu canción favorita de Nirvana?”, acompañada de una histórica postal de la banda liderada por Kurt Cobain.

Ante esto, la autoridad respondió que es “difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7“. En un siguiente tuit escribió “o Serve the servants?” junto a un emoji con la cabeza explotando.

Luego de la respuesta, el mandatario aprovechó la instancia para contestar una serie de preguntas de los propios usuarios.

“Presi, invite a los Blink-182 a La Moneda, sabemos que le gusta sus primeros álbums”, señaló el usuario @luuchito182 sobre la banda que visitará el país en la próxima edición de Lollapalooza Chile. Así, el presidente respondió: “Chesires Cat y Dude Ranch discazos”.

En esa misma dinámica, otra usuaria (@JaviJavuu) le preguntó “¿qué canción escogería de Green Day como temazo?”, ante lo cual respondió Longview, tema incluido en el disco Dookie (1994) del grupo californiano.