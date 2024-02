“Nadie subía la barrera”: Autor de controversial video de Bomberos en peaje entregó su versión

Una insólita situación se viralizó en redes sociales luego de que Bomberos fuera impedido de avanzar en el Peaje Troncal Sur. Un video registró el momento y generó una gran controversia tras lo sucedido.

Lo cierto es que lo acontecido quedó sin resolverse del todo y lo único concreto es que el personal de emergencias debió romper la barrera para continuar con su viaje hasta la zona afectada por el incendio forestal.

Sin embargo, Marco Contreras, que fue testigo del hecho y que subió el momento a las redes, entregó su versión: “El viento era súper fuerte, el humo estaba pesado. Estábamos todos asustados. No sabíamos para dónde salir“, relató.

“Había un taco. Los bomberos iban pasando y nos corrimos para la orilla“, indico sobre el momento, sumando además que ahí un carrobomba los adelanta por la vía Freeflow (cobro automático) de la autopista. Aunque no era el único.

¿Qué paso en el peaje?

Pero hubo dos camiones que entraron por las vías del peaje con cobro manual, debido a que tenía menos congestión, aunque el resultado no fue lo que probablemente esperaban: “No los dejaban pasar. En el video no sale, pero había gente del peaje. Todos se miraban y nadie subía la barrera“, indicó Contreras a LUN.

“Me iba a bajar a levantar la barrera y justo empezaron a avanzar los vehículos. No levantaban las barreras y no había ningún vehículo delante de los carros“, agregó.

¿Qué indicó la autopista?

“El carro de Bomberos circuló por la vía con sistema de cobro manual, inmediatamente después de un vehículo particular“, indica un comunicado de la Sociedad Concesionaria Rutas de Pacífico sobre lo acontecido.

De acuerdo a un video que compartió la empresa, se ve que una camioneta blanca avanza poco antes de que el carrobombas llegara hasta la barrera, provocando un error en el sistema de la caseta de cobro, de acuerdo a la versión de la concesionaria.

“El sistema de peaje debía finalizar aquella transacción antes de poder levantar la barrera nuevamente”, cierra la explicación de la empresa a cargo de la vía.

