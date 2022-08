Bomberos responde a polémicos dichos de Maite Orsini: “Muestran sesgos y desconocimiento absoluto”

Bomberos de Chile respondió a las polémicas declaraciones de la diputada Maite Orsini (RD), realizadas este martes durante la discusión del proyecto que busca entregar una pensión de gracia a los voluntarios con al menos 50 años de servicio.

En la instancia, la parlamentaria tomó la palabra para explicar por qué votó en contra: “Creo que es hora de que problematicemos la relación que tiene el Estado de Chile con los bomberos. Bomberos hoy día funciona como una institución privada, funcionan de la misma forma que funciona una junta de vecinos o un club deportivo”.

“Si bien cumplen una labor pública -continuó- el Estado y el poder civil no tienen ninguna injerencia en cómo se toman las decisiones respecto a cómo enfrentamos las emergencias en nuestro país, el poder civil no tiene ninguna injerencia en cómo se gastan los recursos ni en una estrategia para prevenir los hechos de calamidades públicas y ellos gozan de mucha independencia“.

En la misma línea, declaró que si bien “valoran esta independencia”, ahora se propone que se les paguen pensiones “y se les reconozca el trabajo que hacen día a día, que realmente es muy valorable”, pero “no quieren establecer políticas de no discriminación, todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres a sus filas“.

“Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a mujeres, a diversidades para poder entrar a sus filas”, cuestionó, junto con expresar que “no quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan, no quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de los bomberos”.

Respuesta de Bomberos

A través de una declaración pública, la institución recalcó que los cuerpos de Bomberos “son corporaciones de derecho privado que cumplen un servicio de utilidad pública, integrados por mujeres y hombres valorado ampliamente por más de un 99% de la población. En esa calidad estas instituciones reciben aportes del Estado para el cumplimiento de sus funciones”.

“Los recursos privados que obtienen los Cuerpos de Bomberos, por concepto de donaciones, rifas, campañas económicas, colectas, etc., son incorporados al balance de ingresos y gastos que anualmente deben presentar al organismo fiscalizador“, agregaron.

En ese sentido, enfatizaron que cada cuerpo es fiscalizado por el “Ministerio de Justicia, los organismos otorgantes de los recursos públicos y por los propios órganos de fiscalización interna, incluida esta Junta Nacional”, además otros organismos como la Inspección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto a las declaraciones de la legisladora, la institución sostuvo que estas “representan una afrenta a los más de 52 mil bomberos y bomberas de todo el país, entre ellas 11 mil mujeres, de las cuales 27 son Superintendentas, 10 Comandantes, 41 Capitanes, y 296 Tenientes, a las que se suman 216 Directoras de Compañías y 126 Consejeras de Disciplina, las mismas que visten orgullosas su uniforme”.

“Al mismo tiempo, dichas aseveraciones muestran sesgos y desconocimiento absoluto respecto a las políticas de equidad de género aplicadas por la institución. Prueba de ello es que desde el año 2019 se implementó y se puso a disposición de los Cuerpos de Bomberos un protocolo para prevención e investigación de actos de acoso o abusos al interior de los mismos”, añadieron.

Finalmente, indicaron que los dichos de Orsini “intentan enlodar la honra de bomberas y bomberos” y reiteraron “su absoluta adhesión al respeto irrestricto a todas las personas, sin distingo de género y, consecuentemente, rechaza y condena toda transgresión a estos valores”.