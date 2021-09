Durante la madrugada de este viernes, desconocidos atacaron y vandalizaron el monumento al último discurso del ex presidente Salvador Allende, en la comuna de San Joaquín.

Según información preliminar, entregada por las autoridades, un grupo de tres personas lanzó pintura roja al monumento y escribió “asesino” y “ladrón” en la parte delantera de la estatua. Además, las personas dejaron el tarro con pintura en la cabeza del monumento y tiñeron de rojo el agua que tiene la estructura.

Ante esto, el alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, anunció que la Municipalidad de San Joaquín presentará una querella contra quienes resulten responsables de la vandalización de la escultura.

“Claramente es un vandalismo de odio que no tiene precedentes en el país que queremos construir”, afirmó el jefe comunal.

Boric condena el ataque

La vandalización a la obra en homenaje al fallecido mandatario causó la reacción en el mundo político, entre el diputado y candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a este hecho a través de su cuenta de Twitter.

“Este tipo de actos son inaceptables en el país que queremos construir”, señaló el parlamentario, indicando que “podrán atacar el monumento de Allende, pero no podrán mancillar su legado ni tampoco la memoria histórica de nuestro país“, puntualizó el parlamentario.

Por otra parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró al respeto que “nunca hemos actuado con violencia, a diferencia de la izquierda intolerante”.

“Si aquí hay personas intolerantes que no aceptan que esté la figura de un ex presidente en un lugar, bueno que hablen con el alcalde y que retiren como corresponden la estatua que no les parece, pero lo que no podemos aceptar es la violencia de ningún sector”, aseveró el presidenciable.