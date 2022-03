El presidente de la República Gabriel Boric asistió este domingo a un acto cultural en la comuna de La Pintana, donde compartió con organizaciones sociales y artistas que se presentaron sobre un escenario en Parque Mapuhue. En la instancia, aprovechó de manifestar su rechazo sobre un hecho ocurrido durante la Solemne Oración Ecuménica del sábado pasado. “Me molestó ver ayer en la Catedral al señor (Ricardo) Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando”, señaló.