Pdte. Boric: “Cuando se trata del combate a la delincuencia, no hay izquierdas y derechas”

El presidente Gabriel Boric asistió este jueves al responso del cabo Daniel Palma, tras lo cual dio un punto de prensa en el que hizo un llamado a la unidad. “Es la hora de actuar unidos y así lo estamos haciendo (…) Cuando se trata del combate a la delincuencia, en el Estado chileno no hay fisuras”, aseguró el mandatario. En esa línea, dijo que “al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada (…) No hay gobierno y oposición, no hay izquierdas y derechas”. “No voy a dejar de trabajar hasta conseguir una unidad aún más amplia y robusta para proveer de seguridad a las familias”, añadió, adelantando que “vamos a limpiar de armas nuestros barrios”.