Uno de los temas que ha marcado la previa del debate presidencial, es la orden de arraigo nacional que pesa sobre el candidato presidencial Franco Parisi, debido a una millonaria deuda de pensión alimenticia, cuya causa judicial se mantiene en curso.

Su contendor Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, decidió referirse a esta situación. En un punto de prensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el también parlamentario tuvo palabras para el representante del Partido de la Gente, asegurando que su situación es una “vergüenza”.

Según dijo, “acá lo más importante es que nunca más se puede permitir y naturalizar que los padres se hagan los lesos con la pensión, y eso corre tanto para un candidato presidencial como para una persona sin responsabilidades públicas”.

“Lo que nosotros vamos a trabajar, insistir y apoyar, es el proyecto que establece que el Estado se debe hacer responsable de perseguir al deudor y hacerse cargo en el intertanto de la pensión alimenticia“, añadió el candidato presidencial.

Finalmente, manifestó que “lo de Parisi es una vergüenza y todos están al tanto de eso. Sus palabras mismas lo delatan”.

Cabe recordar que todo quedó al descubierto en un reportaje de Canal 13, cuando el aspirante a La Moneda fue acusado de deber más de $200 millones en pensiones de alimentos, razón por la que pesaría en su contra una orden de arraigo.

Al respecto, Parisi respondió que “jamás he sido emplazado legalmente” y sostuvo que “no me han notificado de ninguna resolución de forma legal y menos de una suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar”.

Paralelamente, se dio a conocer una resolución del Juzgado de Familia de Santiago en la materia, instancia en la que se rechazó el recurso de nulidad presentado por Parisi, en el marco del proceso por esta deuda de pensión alimenticia.

Asimismo, es relevante indicar que actualmente el abanderado se encuentra en Estados Unidos, sin embargo, en entrevista con Cooperativa dijo que no tiene miedo a regresar a Chile, pero de todas maneras no quiso revelar cuándo lo hará.

En cuanto a la orden de arraigo nacional en su contra, Parisi aseguró que su abogado le informó que esta medida cautelar se iba a levantar. Sumado a lo anterior, reveló además que el año pasado pidió asilo político en Estados Unidos.