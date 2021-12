El presidente electo Gabriel Boric abordó este viernes las declaraciones emitidas por la ex jefa de campaña, Izkia Siches, quien dijo que en el conflicto en La Araucanía se podría incluir en el diálogo a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Las palabras de la otrora presidenta del Colegio Médico generaron molestia en el oficialismo, quienes acusaron que se pretendía conversar con grupos que se han adjudicado ataques en la macrozona sur y que lo hacen con la excusa de la causa mapuche.

Al respecto, el mandatario electo afirmó en la previa de su retorno a Santiago que “nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz. Esa es nuestra posición, con todos quienes quieran retomar la paz, nosotros vamos a tener diálogo”.

Lee también: Pdte. de Bolivia habló con Gabriel Boric y coinciden en “profundizar una agenda bilateral”

“Como futuro gobierno, tenemos que ser muy cuidadosos porque es un tema muy sensible, (hay) gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo de nación mapuche o las víctimas atentados o violencia”, agregó el nuevo jefe de Estado.

Al mismo tiempo, Boric llamó a todos los actores a que “en esto no especulemos. No le subamos el volumen a una polémica. No busquemos como pisar el palito. Vamos a ser muy cuidados para tener un buen resultado durante nuestro gobierno”.

La conversación con Joe Biden

Además, el actual diputado también se refirió a la conversación telefónica que sostuvo este jueves con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la que tocaron diversos temas, además de que le envió sus condolencias por la joven de 14 años que murió en un tiroteo la semana pasada en Los Ángeles, California.

El parlamentario señaló que la conversación fue “por iniciativa de él” y la catalogó como “muy buena”, siendo invitado a visitar la Casa Blanca una vez que asuma el mando el próximo 11 de marzo.

Lee también: Fabiola Campillai y Gustavo Gatica piden cambiar el nombre de calle Carabineros de Chile

“Conversamos sobre los desafíos comunes que tenemos, el proceso de vacunación, el fortalecimiento de la democracia en toda nuestra región, el comercio justo que ahí el presidente Biden ha impulsado una política de impuestos globales y de terminar con paraísos fiscales que es muy interesante y muy importante para todo el mundo y para nosotros en Chile también”, añadió.

Finalmente, Boric reiteró que ambos “compartimos la alegría de nuestros triunfos contra, en nuestro caso, José Antonio Kast, y, en su caso, Donald Trump”.