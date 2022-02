Bestia, el cortometraje chileno, apareció este martes en el listado confirmado para los Premios Oscar 2022. De esa manera, la producción nacional competirá dentro de la categoría de “Mejor corto animado”, ansiando llevarse la preciada estatuilla.

Tras revelarse esta nominación, el presidente electo, Gabriel Boric, felicitó al equipo responsable de la animación en stop motion, etiquetando en su mensaje al director Hugo Covarrubias, Tevo Díaz y el colectivo artístico La Patogallina.

Según manifestó el futuro mandatario, esta producción aborda “un pasaje oscuro de nuestra historia”, el que es “mostrado de manera sensible y con respeto, llevado a lo más alto“, haciendo referencia a la inspiración detrás de este corto y que está asociada a la dictadura militar.

Lee también: La inspiración de Bestia: Quién era Ingrid Olderock, agente de la DINA parte del “sistema macabro”

“Orgullo para Chile”, cerró el próximo jefe de Estado en su tuit.

Felicitaciones a @hugocovarrubias, @lapatogallina, @tevodiaz y a todo el equipo de Bestia por su nominación al Óscar en la categoría de mejor corto animado. Un pasaje oscuro de nuestra historia, mostrado de manera sensible y con respeto, llevado a lo más alto. Orgullo para Chile. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 8, 2022

Buscando seguir el legado de Historia de un Oso en 2016, Bestia competirá con Affairs Of The Art, de Joanna Quinn y Less Mills; Boxballet, de Anton Dyakov; Robin Robin, de Dan Ojari y Mikey Please; y The Windshield Wiper, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

El cortometraje de 15 minutos fue estrenado en junio de 2021 en el Festival de Annecy (Francia) y está inspirado en Ingrid Olderöck, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura de Pinochet.

Lee también: Kristen Stewart es nominada a los Oscar por Spencer, película dirigida por el chileno Pablo Larraín

Olderöck, conocida como “la mujer de los perros”, falleció en 2001 y es recordada por haber cometido diferentes crímenes en los centros de tortura, adiestrando a canes para violar a prisioneros y prisioneras en el recinto conocido como Venda Sexy.