“Demos vuelta la página”: Pdte. Boric reiteró defensa a indultos afirmando que “sirven para reparar heridas”

El presidente Gabriel Boric defendió nuevamente este jueves los 13 indultos que otorgó a detenidos en el marco del estallido social. Al respecto, el mandatario dijo que “el indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes”. “Espero y tengo la esperanza de que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país. Ustedes pueden haber visto en función de lo que hemos hecho que la delincuencia y el cómo confrontarla han sido una preocupación”, aseguró. En esa línea, señaló que “estos indultos, que han sido fruto de una profunda reflexión, que no signifiquen que no podamos trabajar como país en este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia”. “Espero que es un tema que podamos dar por zanjado, que demos vuelta la página”, cerró.