A una semana de la segunda vuelta del 19 de diciembre, los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast protagonizaron una discusión a través de Twitter, a raíz de la presunta acusación de acoso en contra del abanderado de Apruebo Dignidad.

El round tuitero se origina después que Boric, durante una actividad en San Joaquín realizada este viernes, no descartara una eventual querella “después de la elección” en contra de Kast debido a sus dichos durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Cabe recordar que, durante la instancia organizada por la Archi, los aspirantes a La Moneda protagonizaron un tenso momento luego que el líder del Partido Republicano no contestara una pregunta planteada por el diputado de Convergencia Social y dijera: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te acusó de abuso y todavía no pides perdón”.

Posteriormente, el parlamentario respondió: “Acá hay una interpelación que me parece grave y lamentable que utilices un espacio como esté sobre temas que no tienes absolutamente idea”. Minutos después, el republicano le pidió disculpas a su contendor ya que había señalado que era “abuso” y no “acoso”.

Sin embargo, este sábado el tema fue revivido por Kast a través de Twitter. “Ayer, para desviar la atención, Gabriel Boric dijo que se iba a querellar en mi contra por enfrentarlo con la acusación de acoso sexual. Hoy, se arrepiente. Si es mentira, que se querelle y que diga toda la verdad. Si es verdad, que confiese y pida perdón”, planteó.

Asimismo, sostuvo que, si Boric inicia acciones legales en su contra, pedirá “que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen”.

Si se querella, pediremos que se cite a declarar a Gonzalo Winter, a Emilia Schneider, a Alondra Arellano y a todas las estructuras internas de Convergencia Social para que dejen de ocultar la verdad sobre este caso y revelen las presiones que existen. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 11, 2021

Ante esto, el candidato de la oposición no dejó pasar por alto los dichos de su contrincante y arremetió nuevamente: “Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira: Yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar“.

“Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego. Juntos, seguimos“, cerró el diputado.

Un día se disculpa, al día siguiente insiste en la mentira:

Yo no he acosado, no tengo denuncia por acoso, ni tengo nada que ocultar. Que él siga haciendo la campaña más sucia desde el Sí a Pinochet en 1988 (que también apoyó). No caigamos en su juego. Juntos, seguimos! https://t.co/QCx1kmiTVx — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 11, 2021

Más tarde, el candidato del Frente Social Cristiano replicó: “Pinochet se murió hace 15 años. Te espero en tribunales el lunes. Que declaren los testigos y que digan la verdad”.

“Basta de ocultamiento. Basta de presiones. No puede ser presidente quien acosa sexualmente a las mujeres”, cerró.