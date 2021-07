El candidato del Frente Amplio a la primaria de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric, al ser consultado por si se justifica el delito de saqueo a supermercados en el marco de una protesta, sostuvo en el debate organizado por Anatel que “no se justifica. Los saqueos no tienen que ver con el contexto de la manifestación, no se justifica”. En la misma línea, apuntó que “es importante distinguir, prefiero hablar de los presos de la revuelta” y que, tras reuniones con familiares de los detenidos, “vamos a retirar todas las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que permitan en muchos casos, donde se ha agravado la tipificación del delito, que puedan salir en libertad” y que “estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado y con la declaración que hicieron 105 convencionales respecto a este tema”. Finalmente, Boric añadió que “el proyecto de indulto es acotado en lo que se esta discutiendo en el Senado y por mi parte no hay reparos”.