El precandidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA), sorprendió a Rafael Cavada durante una entrevista realizada en el noticiero AM de CHV Noticias y CNN Chile.

“En la discusión de los últimos días en política increíblemente hemos recurrido a anuarios de hace 30 años, ¿hay algo que diga su anuario sobre lo que tengamos que preocuparnos?“, le preguntó el periodista al abanderado del Frente Amplio en el marco de la polémica desatada por el anuario del candidato del PC, Daniel Jadue.

Ante esta pregunta, el diputado de Convergencia Social (CS) sostuvo que “creo que en mi anuario es la primera vez que dicen que tengo la imitación secreta del Pato Donald” y procedió a imitar la voz del clásico personaje de Disney, causando la risa de Cavada. “No había visto eso”, expresó el conductor.

“Quizás cuando chico leí el libro de Ariel Dorfman, ‘Para leer al Pato Donald’, así que algunos quizás me acusan de ser agente de la CIA por esa imitación que tengo desde niño chico“, agregó el candidato.

También se refirió a la controversia desatada por el anuario escolar del alcalde de Recoleta, que incluso motivó a parlamentarios de Chile Vamos a presentaran una resolución a la Cámara de Diputados para expresar “todo tipo de rechazos e intolerancia que provengan de candidatos a cargos públicos”, la que aprobada esta semana.

“Estoy consciente que, en el marco de campaña, la derecha en particular va a tratar de buscar y escudriñar nuestro pasado“, agregó el precandidato del FA, enfatizando su rechazo a cualquier acción antisemita.

“He escuchado a Daniel decir claramente que él no es antisemita, entonces utilizar algo tan grave que causó tanto daño en el mundo como una herramienta política, me parece bastante irresponsable (…) Más allá de lo absurdo y ridículos que se ven en la UDI, lo importante -y coincido con Daniel (Jadue)- es que no es aceptable el antisemitismo en ninguna parte“, añadió.