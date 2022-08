Caso Llaitul: Pdte. Boric tildó de “vergonzoso” el actuar de la “extrema derecha” por vinculación con el plebiscito

El presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a las repercusiones del llamado de una asesora de la ahora ex ministra Jeanette Vega, hace meses, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue formalizado por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado (LSE) y quedó en prisión preventiva.

“Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra y a ningún funcionario de gobierno contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que “nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz”.

“El señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino y, por lo tanto, doy esa garantía de que no he dado esa instrucción”, añadió.

Junto a esto, el mandatario declaró que “este juego de escalar de declaraciones y de sacar provecho político de cara al Plebiscito, como lo hace la extrema derecha, me parece que es francamente vergonzoso”.

De acuerdo a la publicación de Ex Ante, Tania Santis (ex asesora) se contactó con Llaitul para indicarle que la otrora titular de Desarrollo Social (quien presentó la renuncia este jueves) “me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

Durante esa misma jornada en que se produjo la comunicación, el medio Werken Noticias publicó una entrevista en la que la cabeza de la CAM llamó a “organizar la resistencia armada”, tras criticar al Ejecutivo por el conocido estado “intermedio” en la Macrozona Sur.

La información es parte de un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI).