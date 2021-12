El “Primer Perro” que hasta hace una semana era prácticamente desconocido, ha ganado una popularidad notable desde que el presidente electo Gabriel Boric lo presentó oficialmente y posteriormente apareció con sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Con cientos de miles se seguidores, Brownie ya se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y los internautas ya están atentos a cada uno de sus posts. El can, se ha mostrado bastante activo en sus redes y ya ha sorprendido con diversas declaraciones.

Este martes, el perro comentó que el presidente electo llegó hasta la región de Magallanes, por lo cual, decidió ir hasta el aeropuerto a buscarlo. “Hoy amanecí entusiasmado, con el pulso acelerado, más contento que perro con dos colas ! ¿Saben por qué? Porque hoy me vino a visitar mi humano“, comenzó diciendo.

Luego, expresó que “gracias a él y todas y todos ustedes me convertiré en el primer perro de la república, pero ojo, no tengo favoritos. Como buen perro tengo mis prioridades claras: Jugaremos, nos revolcáremos en el pasto, me hará entrega de mis premios y nos daremos amor, para luego de mi siesta comentarle las inquietudes que nos han hecho llegar“.

Hacia el final del texto, Brownie afirmó que “me dijo (Boric) algo de que debo colocarme una banda pero no sé que es eso, la única banda que conozco es la de mi fanaticada que me acompaña”.

Mira a continuación la publicación