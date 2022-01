Uno de los momentos más esperados se produjo durante la mañana de este viernes. El presidente electo Gabriel Boric nombró al gabinete que lo acompañará desde el momento en que se genere el cambio de mando, el próximo 11 de marzo.

El nombramiento de Izkia Siches a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública fue uno de los que más revuelo ocasionó, en cuanto se convirtió en la primera mujer en asumir este rol en la historia de la República de Chile. Rápidamente, esto desencadenó una serie de reacciones en la esfera política nacional.

Uno de los que se refirió a lo anteriormente descrito fue el Primer Perro, Brownie, quien dedicó un post en su cuenta oficial de Twitter, manifestando su entusiasmo. “Primero en la fila para la foto con Izkia“, fue lo que comenzó diciendo.

Lee también: Paritario y con amplitud de fuerzas políticas: Los 24 nombres de ministros y ministras que acompañarán a Boric

Posteriormente, el canino presidencial expresó que “si mi humano te eligió para un rol tan importante como la Primera Ministra del Interior en la historia, pasas a ser de mi banda también”. Para finalizar, indicó que ya se encuentra “ansioso por un paseo junto y por saber quién liderará la SUBDERE”.

Primero en la fila para la foto con @izkia!, si mi humano te eligió para un rol tan importante como la Primera Ministra del Interior de la Historia, pasas a ser de mi banda también. Ansioso por un paseo juntos y por saber quién liderará la SUBDERE 🐶❤️ pic.twitter.com/nN2omyPwoC — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) January 21, 2022

Cabe señalar que en su cuenta de Instagram, Brownie también escribió con respecto a esto mismo. En esa plataforma, junto a una foto, sostuvo que “hoy me enteré que no existe el ministerio del lomito suave, pero no se alarmen, porque supe que Izkia Siches estará liderando el Ministerio del Interior”, añadiendo que “mi colita está muy contenta“.

Lee también: Juan Sutil sobre Izkia Siches: “Tiene juego de piernas y cintura para poder llegar a grandes acuerdos”