No solo el presidente electo ha dado de que hablar a partir de la segunda vuelta del domingo recién pasado. Durante la jornada electoral, en que viajó hasta la casa de su familia en la Región de Magallanes, Gabriel Boric presentó oficialmente a su perro regalón, Brownie.

A través de una publicación en su Twitter, el político compartió algunas fotos junto a su mascota y lo denominó el “perro libertario”. Rápidamente, Brownie se volvió tendencia en las redes y fue bautizado por los internautas como “el Primer Perro”, así como también, el “perro presidencial“.

Este martes, los internautas se llevaron una grata sorpresa al ver que el canino ya no era una extensión del representante de Apruebo Dignidad, sino que ya contaba con una identidad virtual propia. Ahora, tiene su propio Instagram. A las pocas horas de su primera publicación, ya contaba con varios miles de seguidores.

En la descripción de su cuenta, aparece escrito “primer perro de la República de Chile 🐶🌳. Quiltro torpe pero bien intencionado”.

Asimismo, en la primera publicación en la que aparece el can de frente, mirando serio a la cámara, establece que “asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau!”. Finalmente, firma como “Brownie, Primer Perro”.

Más tarde subió una foto junto al presidente electo, donde expresó: “Para muchos de ustedes es el nuevo presidente de Chile, pero para mi siempre ha sido mi querido humano @gabrielboric”.