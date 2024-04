A 16 años del brutal ataque de su madre, reapareció Pablo Rojo: “Ahora puedo caminar”

En 2008, un terrible hecho conmocionó a todo el país. Se trató del brutal ataque que sufrieron los hermanos Pablo (16 años) y Esteban (8) Rojo.

La situación se dio el 17 de enero, cuando el matrimonio integrado por Pablo Rojo y Jeannette Hernández regresó a su casa y encontraron a su hijo mayor agonizando y cubierto de sangre sobre el sillón del living y al menor muerto en su pieza.

En primera instancia se consideró todo como un robo con homicidio, ya que también se sustrajeron $50 mil pesos desde el domicilio. No obstante, con el avance de la investigación, las contradicciones que mostró Jeannette la condenaron.

La mujer sufría ataques de celos y la investigación de Fiscalía acusó a la madre de los menores de sufrir el Síndrome de Medea (cuando uno de los progenitores tiene deseos homicidas contra su hijo) y atacó a Pablo y Esteban.

Después de eso, la mujer mantuvo una estricta actitud de víctima y siempre negó los cargos. A pesar de eso, en 2010 fue condenada a cadena perpetua. Fallo que la Corte de Apelaciones rebajó a 20 años por la muerte de Esteban y 12 años más por las brutales lesiones a Pablo.

Pablo reapareció en redes sociales 16 años después

Pablo, de 16 años en 2008 y quien estuvo 10 horas sangrando en el living de sus casa, sobrevivió, a diferencia de su hermano Esteban, quien perdió la vida tras el ataque de su madre.

El joven, quien ahora tiene 32 años, reapareció ante la comunidad mediante un video de TikTok. “Soy el hermano mayor del ataque de los hermanos Rojo. No sé qué decir, pero yo no me acuerdo de nada, de verdad”, partió declarando el joven mientras estaba en su lugar de trabajo.

“Ahora estoy trabajando y también estoy estudiando”, señaló Pablo, quien producto del ataque se expresa con dificultad y recién con el paso de los años logró volver a caminar.

“Desde el 2008 hasta ahora he tenido muchos avances. Bueno, ya no dependo de nada. Puedo caminar, trotar, incluso correr solo”, cerró el joven.

