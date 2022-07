Bus está varado en la Cordillera de Los Andes con 9 niños en su interior: “Está muy crítica la situación”

Un bus con 46 pasajeros, entre ellos nueve niños, está varado en plena Cordillera de Los Andes desde hace cerca de siete horas. El conductor del vehículo, Enzo, conversó con CHV Noticias y comentó que “está muy crítica la situación”. “Corre viento blanco, nieve. No hay tránsito. La gente está en los nervios, desesperación e incertidumbre. No sabemos nada, nadie nos ha informado nada y no hay nada de comida o bebida”, indicó.