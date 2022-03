Este lunes se jugó un loto cuyo único ganador, no aparece; tanto su identidad como su paradero se desconoce. “Si usted es el afortunado, comuníquese con nosotros”, dicen por la radio, en busca del hombre que consiguió lo que muchos sueñan. En este caso, se trata de una cartilla con diez apuestas de mil pesos cada una. Lo único que está claro es que el cartón se vendió este lunes en el sector de La Florida, en la ciudad de La Serena. Si la persona no llega a cobrar el millonario premio, podría hasta perderlo, ya que según el reglamento, si no lo reclama en un plazo de dos meses desde la publicación de los resultados, ya no hay nada que pueda hacer, ya que el monto se reparte entre organizaciones sociales. En conversación con CHV Noticias, algunos jugadores señalaron que se les olvidó revisar si habían acertado en los números. En caso de que el gran triunfador