Las autoridades aplicarán nuevas medidas para proteger la flora y fauna de las dunas de Concón de automovilistas y también de gente que va a botar basura.

Desde el año 1998 existe una normativa que prohibe utilizar vehículos motorizados en sectores como el campo dunar y el borde costero de la zona hasta Quintero. Sin embargo, cerca de 21 multas son pasadas mes a mes por infringir esta norma.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que ahora se aplicarán multas que podrían alcanzar los $200 mil. “Las personas por desconocimiento y otras por irresponsabilidad ingresan en vehículos, en motos al borde costero, a las dunas y a la playa. Esto está absolutamente prohibido desde el año 1998 en nuestro país porque tiene un impacto muy grave en la vida de las aves migratorias que anidan principalmente en el borde costero de nuestro país y tiene un fuerte impacto en la biodiversidad”.

“Es por eso la importancia de justamente informar a la comunidad. Uno no puede cuidar lo que no quiere, y uno no quiere lo que no conoce. La idea es que entendamos juntos el valor de vida que se pierde y el impacto ambiental que tiene el ingresar con vehículos motorizados al borde costero”, explicó.

De acuerdo a la autoridad, las multas superan los $200 mil por si alguien ingresa con un vehículo motorizado”. Hay que entender que esto no es una entreteción”, enfatizó.



Por su parte, desde la Armada hicieron un llamado “a la gente a no ingresar con vehículos al borde costero. La fiscalización se realiza con medios de la Directemar y por supuesto ustedes entenderán que el borde costero es bastante amplio”.

“Nosotros hacemos un constante esfuerzo para poder encontrar a las personas que ingresan al borde costero, pero hago un llamado a la gente para que llame al 137 cuando detecten que se están cometiendo este tipo de faltas. La fiscalización es durante las 24 horas, los 7 días de la semana”, afirmó.

La práctica de deportes extremos también afecta a las cientos de aves que llegan desde distintos puntos el mundo a la Región de Valparaíso a anidar o a descansar durante esta temporada.