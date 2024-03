Enigmática desaparición de mujer embarazada: Viajó desde Ovalle a Santiago a un control y perdieron su rastro

Ana Karen Cortés está siendo busccada por su familia desde hace 12 días. Ella vive en Ovalle, vino Santiago a hacer compras y desde entonces no supieron más de ella.

Lo último que publicó en sus redes sociales fueron videos de distintos puntos de la capital, pero desde ahí que no hay rastro de su paradero.

¿Lo más preocupante? Tiene 8 meses de embarazo y, de acuerdo con su familia, el parto podría ocurrir en cualquier momento, pues hace poco tuvo un control médico.

Supuesta pareja desconoció a Ana Karen

“El día lunes traté de llamarla al teléfono. Estaba encendido, no me contestó. Mi otra hija me dice que me preocupe, porque la Karen se había conectado a las 5 de la mañana y hasta cierta hora”, expresó la mamá de la mujer desaparecida a CHV Noticias.

La mujer de 34 años había viajado desde Ovalle a Santiago, según su cercanos, primero a un control médico y luego a otros trámites, pero nunca más supieron de ella.

Mencionan también que la iba a acompañar quien sería su pareja, pero cuando lo ubicaron, la historia cambió por completo. “Él la niega, él dice que él no la conoce”, reveló la madre.

Ana Karen habría vuelvo con moretones tras supuesto control médico

¿Dónde está, qué hizo al llegar a Santiago y con quién se juntó? Hasta ahora solo especulaciones. La familia, por su parte, señala que habría viajado con el papá de su hijo, pero luego de negarla, las teorías en su contra toman fuerza.

Sobre todo luego de episodios anteriores en que se habría juntado con él. “Se supone que ella iba a hacerse unos exámenes y llegó con moretones en los pechos, las piernas los brazos”, advirtió una amiga de Karen.

Desde CHV Noticias intentamos ubicar a quien apuntan como la pareja de Ana Karen, sin embargo, no contestó a nuestros mensajes. El pasado viernes, la familia de Cortés fue a dejar una constancia a la PDI por presunta desgracia.

Desde la institución señalaron que tomaron acciones inmediatas: “Se tomó inmediatamente en contacto con el fiscal de turno de nuestra ciudad, que instruyó la realización de diversas diligencias, las cuales fueron llevadas a cabo en su totalidad”, manifestaron.

