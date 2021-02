Durante este lunes se informó que se amplió el territorio de la búsqueda en Lebu, Región del Biobío, por Tomás Bravo, el niño de 3 años desaparecido desde la noche del miércoles 17 de febrero.

Al respecto el intendente de la Región del Biobío, Patricio Khun, precisó que “ha habido mucho avance en el rastreo de cada una de las secciones y se han podido descartar algunas”.

“La FF.AA. ha dispuesto un servicio especial que se llama Buscando a Tomás, destinada exclusivamente a este trabajo”, destacó, junto con precisar que será usada para descargar las imágenes en alta resolución de las pericias.

Junto a esto, se refirió a una información falsa que circuló durante las últimas horas en redes sociales y que derivó en que personas iniciaran una infructuosa búsqueda en los sectores aledaños a donde se realizan las investigaciones por el menor de edad.

Durante la noche, grupos de individuos se acercaron hasta la zona armados con palos para matar a un puma que -dijeron- había atacado al niño. Presunto ataque que fue descartado por la autoridad regional.

“En redes sociales aparece información inexacta o que no tienen las bases suficientes y la gente lo cree. Ayer en la noche la gente anduvo buscando un puma y eso no es una información que se haya dado, no existen bases para eso“, declaró.

En total, fueron 19 personas las que llegaron hasta el lugar durante el domingo para iniciar en paralelo un búsqueda. “Eso no ayuda, solo distrae. Responsabilidad, por favor”, dijo el intendente.

Durante esta misma jornada, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, realizó un balance del operativo desarrollado en la zona, indicando que se estudian cuatro hipótesis, de las cuales tres tienen “más fuerza” que la cuarta: “No les puedo decir el contenido de las mismas a fin de resguardar el resultado de la investigación”, dijo.