A menos de tres meses de las elecciones presidenciales de noviembre, la última encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer que en primer lugar de preferencias de la ciudadanía se mantienen Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), quienes lideran el ranking desde hace algunas semanas.

Respondiendo a la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”, el 20% de los consultados apuntó al abanderado de Convergencia Social y al independiente.

En tercer lugar se posicionó la aspirante de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, quien obtuvo un 13% de menciones. A ellos le siguen José Antonio Kast (Partido Republicano), con un 10% y Franco Parisi (Partido de la gente), con 7%.

Lee también: Ximena Rincón asegura que “nunca se enfrentó” a Provoste y que espera “ponerle la banda presidencial en marzo”

Más atrás se ubicó Marco Enríquez Ominami con 3% y Eduardo Artés con 1%. Mientras, el 26% de los encuestados afirmó que no sabe, no responde o no votaría.

Sichel y Boric empatan nuevamente ante la pregunta “Quién cree que será el próximo presidente de Chile”, donde obtienen 26%, seguidos de Provoste con 22%.

En tanto, el 51% de los consultados manifestó que “decididamente no votaría” por Sichel, 52% dijo que no lo haría por Boric, 57% por Provoste, 69% por Parisi, 71% por Kast, 77% por Enríquez-Ominami y 79% por Artés.

Lee también: Fin a Carabineros y referirse a Pinochet como dictador: Las principales propuestas de la Comisión de DD.HH. de la CC

En cuanto a la aprobación del presidente Sebastián Piñera, 26% evaluó favorablemente su gestión, subiendo 4 puntos desde la última encuesta y convirtiéndose en su mejor evaluación mensual desde junio de 2020.

Por su parte, 65% aprueba la labor del gobierno en cuanto a la pandemia del coronavirus, siendo la valoración más alta desde el inicio de la crisis sanitaria.

Por otra parte, la encuesta mostró que por primera vez la desconfianza (50%) en la Convención Constitucional superó a la confianza (48%).

Revisa la encuesta completa acá: