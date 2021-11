La reciente encuesta Plaza Pública Cadem publicada este domingo reveló que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ganaría la segunda vuelta a realizarse el próximo 19 de diciembre.

De acuerdo al sondeo, ante la pregunta “Si la segunda vuelta presidencial fuera este domingo, ¿por quién votaría?”, el actual diputado de Convergencia Social mantuvo un 39% de las preferencias, mientras que el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, cayó seis puntos y obtuvo un 33%.

Respecto a quienes no votarían, no saben o no responden suben de 22% a 28% en comparación a la semana pasada.

Lee también: Junta Nacional de la DC decide respaldar a Boric sin condiciones ni proponer ingresar a un futuro gobierno

Al analizar la intención de voto por segmentos sociodemográficos, la mayoría de quienes se inclinarían por Boric serían jóvenes entre 18 y 34 años (48%), de segmentos socioeconómicos altos (42%) y medios (42%), que viven principalmente en Santiago (43%). En el caso de Kast, sus votantes son en su mayoría hombres (35%), sobre 55 años (39%) y de sectores altos (40%). Los indecisos, en tanto, corresponden a personas de sectores socioeconómicos bajos (44%) y quienes viven en regiones (32%).

En relación a los sufragios del pasado 21 de noviembre, el 38% de los que votaron por Franco Parisi (PDG) se inclinan ahora por Boric, 23% por Kast y 39% está indeciso. En tanto, 16% de los que votaron por Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) irán ahora por Boric, 53% por Kast y 31% está indeciso.

Por otra parte, el 61% de los votantes de Yasna Provoste (DC) apoyarían a Boric, 13% a Kast y 26% están indecisos. En el caso de Marco Enríquez Ominami (PRO), 44% de su electorado respaldaría a Boric, 18% a Kast y 38% está indeciso.

En cuanto a expectativas presidenciales, 44% cree que el diputado de la Región de Magallanes será el próximo presidente de Chile, frente a un 41% que piensa que será el líder del Partido Republicano.