La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer las preferencias de los chilenos sobre la elección presidencial de noviembre, donde el abanderado del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, continúa liderando con un 22% y aumenta su expectativa de triunfo a 37%.

Sin embargo, uno de los cambios más relevantes en este último sondeo es el posicionamiento del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se quedó con el segundo lugar tras obtener un 15% de preferencias, 8 puntos más en comparación al 30 de julio.

Ante esto, el ex diputado desplaza al postulante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, que figura con este 12% completa un retroceso de 12 puntos respecto a la encuesta anterior, quedando empatado con la abanderada de la DC, Yasna Provoste.

La senadora comparte el tercer lugar con Sichel y aumentó las preferencias en dos puntos. Más atrás le sigue Franco Parisi (5%), Marco Enríquez-Ominami (5%) y Eduardo Artés (1%).

Cabe mencionar que del total de las personas encuestadas, el 28% afirmó que no sabe, no responde o no votaría en los próximos comicios.

En otro ámbito, aunque 56% cree que la llegada de inmigrantes es mala para Chile y 69% pide más restricciones para su ingreso, 67% rechaza las manifestaciones registradas en Iquique y 55% cree que estas personas deberían poder quedarse cumpliendo los requisitos de migración.

Sobre la crisis de COVID-19, el temor al virus cae a 40% (-10pts), el nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020 y la aprobación a la gestión del gobierno alcanza 69% (+5pts), el nivel más alto desde el inicio de la pandemia.

Por último, en la quinta semana de septiembre, 22% (-4pts) aprueba y 71% (+4pts) desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera.