Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana del mes de julio.

Según lo arrojado por el sondeo, Gabriel Boric y Sebastián Sichel estarían empatados en el primer lugar de la carrera presidencial, ambos con un 24% en las preferencias de los encuestados.

En tercer lugar aparece la candidata de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, con un 13%, seguida por José Antonio Kast (7%), Paula Narváez (3%), Jorge Sharp (2%) y Carlos Maldonado (1%).

Destaca además, que un 24% no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Aprobación del Gobierno

En cuanto a la aprobación del Gobierno, los resultados de la última semana de julio revelan un 26% de aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera, un aumento de 6 puntos en comparación con la encuesta de junio, alcanzando el nivel más alto desde junio de 2020, mientras que la desaprobación alcanzó un 67%.

En esta misma línea, la aprobación a la gestión del Ejecutivo respecto a la crisis del COVID-19 aumentó en 4 puntos, llegando a un 57%.

Convención Constitucional

El sondeo, además, midió la confianza en la Convención Constitucional, la que cayó 8 puntos y llegó a su nivel más bajo desde que comenzó su funcionamiento hace un mes, alcanzado un 51%.

Apertura de colegios

Respecto a la apertura de colegios, un 65% está de acuerdo con que estén abiertos y que la decisión de enviar o no a los niños a clases radique en los padres.