¡42° Celsius a la sombra hubo en Negrete, provincia de Biobío! Sí, 42° (Agroclima) registró esta comuna ubicada entre Los Ángeles y Angol, mientras, en estas últimas dos ciudades alcanzaron 40° de máxima (DMC). El calor fue sofocante, incluso, al interior de la Patagonia con 32° en Coyhaique y más de 36° en Futaleufú.

Localidades como Bulnes, Traiguén y Gorbea también llegaron a 40° este jueves (4 de febrero). De acuerdo con los registros de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mientras Santiago alcanzó 31° de máxima; Chillán sumó 36°; Victoria, 38°; Temuco, 39°; Valdivia, 37° y Osorno, 33°.

¿Qué pasó esta vez? “Se conjugaron dos factores para generar este calor extremo que afectó, especialmente, al interior de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Primero, el desarrollo de la vaguada costera que facilita el descenso de viento cálido del Este (Puelche) desde la cordillera andina hacia los valles. Segundo, una baja segregada ubicada en la costa sureña y que también ayudó al transporte de aire cálido desde la pampa argentina hacia ese sector de nuestro país”, describe Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión-CNN Chile.

Este viernes (5 de febrero) continuará el calor en la zona, pero será de menor intensidad con respecto a lo sufrido este jueves. Atentos al domingo (7 de febrero), porque en sectores al interior de La Araucanía y Los Ríos podían registrarse tormentas eléctricas nuevamente.

Mientras el calor sofoca el centro-sur del país, Santiago se mantendrá con temperaturas máximas a la baja durante el primer fin de semana de febrero. Además, regresará la opción de precipitaciones a la cordillera de Los Andes en la zona central. En las playas centrales se mantiene la tendencia con abundante nubosidad, incluso nieblas, y algo de sol recién por las tardes.

¿Cuáles han sidos los top 10 de las olas de calor en Chile? 🥵🌞 Alejandro Sepúlveda nos entrega estos datos en #ElTiempoCHV pic.twitter.com/bFzgnM0nnE — Chilevision (@chilevision) November 27, 2020

“La normalidad (climática) ya no existe”

En cosa de días pasamos de lluvias con tormentas eléctricas a un calor sofocante en el centro-sur del país. Luis Salazar (65), profesional de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que “los eventos meteorológicos extremos, tales como: Chubascos, tormentas eléctricas, huracanes, tornados, olas de frío, olas de calor, etc. son cada vez más frecuentes e intensos en el mundo”.

“El calentamiento global aumenta la evaporación desde los grandes cuerpos de agua, como los océanos, por lo que hay mayor disposición de ‘materia prima’ para generar eventos meteorológicos severos. ¿Por qué? Porque toda la energía disponible en la atmósfera debe liberarse en busca del equilibrio. Esto evidencia que el cambio climático es una realidad irreversible, por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos y adaptarnos a recibir con mayor frecuencia este tipo de fenómenos extremos”, afirma Salazar.

Ante este escenario de incertidumbre, el meteorólogo sostiene que “tenemos que aprender a pronosticar con nuevas herramientas y métodos, porque, por ejemplo, el sistema frontal clásico ya no existe. Están cambiando todos los patrones conocidos, por eso, al preguntarme si esto es normal, les respondo, que la normalidad (climática) ya no existe. La estadística ya no sirve, porque estos cambios son cada vez más rápidos”.