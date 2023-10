Amplio debate por proyecto que obliga a entonar el himno nacional en colegios: “Busca poner al hombre en humildad”

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión del proyecto de ley que obliga a todos los establecimientos educacionales a entonar el himno nacional e izar la bandera de Chile una vez al mes, un día lunes.

La iniciativa fue ingresada por los diputados Cristián Labbé (UDI) y Rubén Oyarzo (PDG) el 2 de agosto y tuvo su primera sesión durante septiembre, donde el proyecto fue aprobado y se realizaron las primeras discusiones en torno a la iniciativa.

El objetivo de este proyecto es que sea aplicado en todos los colegios que impartan la enseñanza media y básica y, de acuerdo a lo consignado, se busca el respeto por los emblemas nacionales.

Uno de los autores de la iniciativa, Cristián Labbé (UDI), manifestó durante la sesión que el proyecto “no buscaba y no busca dividir, lo que este proyecto busca es poner en el lugar que corresponde los símbolos patrios”.

“Este es un proyecto que busca poner al hombre en la humildad, arrodillas de su bandera y de su patria (…) Nadie es dueño de esta bandera ni de los símbolos patrios. Los dueños de esta bandera somos todos nosotros, no importando qué pensamos, qué filosofamos o tenemos, lo más importante es partir con los jóvenes“, agregó Labbé.

El coautor de la iniciativa, Rubén Oyarzo (PDG) también detalló el propósito de llevar adelante el proyecto: “Este proyecto de ley entiende que la patria tiene deberes y deudas para que el pueblo que la ama sea correspondido, porque para eso trabajamos a diario en este Congreso Nacional; con esmero y buscando el diálogo para lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo.

“Entiendo que algunos puedan no querer este proyecto de ley y no los voy a señalar como antipatriotas ni anti chilenos, porque están en su derecho, pero sí les haré un llamado: Hoy podemos dar una señal clara de unidad y respeto. Esto no es capital de un solo sector pero hemos visto cómo les va especialmente en lo electoral a quienes intentan obviar nuestros símbolos patrios“, puntualizó el diputado.

Oficialismo pide ampliar la visión del debate

Sin embargo, el diputado Jaime Naranjo (PS), aseguró que se encuentra favor de la iniciativa pero busca ampliar la discusión: “Me parece bien que retomemos esas costumbres, pero hacer patria es mucho más que cantar el himno e izar la bandera (…) Hacer patria es amar la patria en un sentido amplio y no sólo quedarse en la bandera y en el himno nacional”, expresó

Bajo esta misma línea, la diputada Convergencia Social, Emilia Schneider, aseguró que el debate debe involucrar otras materias de educación: “Si aprovechamos el vuelo y fortalecemos pilares como la educación cívica, la valoración de la memoria Chilena, del arte y la cultura popular, estaremos aportando. Vamos a ver si tienen disposición o son patriotas de cartón”.

