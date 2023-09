Con Camila Flores y Cristián Labbé: Simpatizantes de Pinochet realizan misa y acto privado en Los Boldos

En el marco de los 50 años del Golpe de Estado, en el país se han realizado diversos actos, principalmente en el Palacio de La Moneda y liderados por el Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, también han existido otros y de carácter más privado.

Tal ese el caso del realizado durante esta tarde en Los Boldos, comuna de Santa Domingo en la Región de Valparaíso, donde simpatizantes de Augusto Pinochet participaron de un acto y una misa en memoria del dictador.

Izaron la bandera y cantaron el himno

Cerca de un centenar de adherentes de Augusto Pinochet llegaron hasta el litoral para rendir un homenaje al fallecido dictador.

A pesar del duelo nacional y la bandera a media asta decretado por el Presidente Gabriel Boric, para honrar la memoria de las víctimas del Golpe de Estado, en el acto izaron la bandera nacional y cantaron el himno patrio.

Participaron Camila Flores y Cristián Labbé

Entre los asistentes al privado acto, de acuerdo a lo que reveló CNN Chile, se encontraba Camila Flores, diputada de Renovación Nacional (RN), quien comentó que el acto fue organizado por la Fundación Pinochet.

“Se hace todos los años y estoy muy agradecida de la invitación. Fue un momento de reflexión y de pedirle a Dios por la vida de todas las personas que el 11 de septiembre fallecieron, tanto civiles como militares”, dijo a La Tercera.

En la ceremonia también dijo presente Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia y coronel (r), quien se encuentra con remisión condicional -sujeto a firma- debido a la condena de aplicación de tormentos de 1973 en el en el cuartel Tejas Verdes por vejámenes tales como colgamientos, golpes de objetos contundentes y descargas eléctricas.

Además, durante la jornada se dio a conocer que Marianela Cifuentes, ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó acusación en contra de varios militares en retiro, incluyendo a Labbé, por ilícitos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El ex alcalde fue consultado por su asistencia al evento en memoria a Pinochet pese a su condena. “No tengo ninguna contraindicación para asistir a un acto como ese. No se contrapone en nada con las medidas cautelares. No he violado ninguna norma cautelar por haber asistido a un acto de manera voluntaria”, dijo a La Tercera.

