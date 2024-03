Diputada Flores recibió duras respuestas tras acusar “turismo electoral” de Katherine Salosny

La diputada Camila Flores llamó la atención en redes sociales luego de lanzar una ácida crítica a la ex animadora de televisión Katherine Salosny, quien admitió en Podemos Hablar que pretende ser candidata para alcaldesa en la comuna de Algarrobo.

Y fue esta noticia la que molestó a la diputa de Renovación Nacional, quien enseguida se manifestó a través de X: “Comenzó la época de turismo electoral. La izquierda pretende llevar de candidata alcaldesa a Katherine Salosny por la comuna de Algarrobo“, comenzó diciendo.

“Tener un verdadero arraigo en la comuna, conocer sus dolores y necesidades es esencial. Quién va solo de veraneo no cumple con esos requisitos“, criticó. Sin embargo, rápidamente los usuarios la desmintieron con gran molestia.

Comenzó la época de turismo electoral. La izquierda pretende llevar de candidata alcaldesa a @KathySalosny por la comuna de Algarrobo

Tener un verdadero arraigo en la comuna, conocer sus dolores y necesidades es esencial. Quién va solo de veraneo no cumple con esos requisitos — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) March 23, 2024

“Infórmese un poco”

“Por lo menos si va a postear, infórmese un poco. Salosny vive hace varios años en Algarrobo. Salió en la TV incluso”, fue la tajante aclaración que un usuario le comentó directamente a su post.

Incluso, esta persona se tomó la molestia de buscar las pruebas y adjuntarlas para que la diputada pudiera ver que Salosny reside en Algarrobo hace ya bastantes años.

Por lo menos si va a postear infórmese un poco, Salosny vive hace varios años en Algarrobo. Salió en la TV incluso 🙄 pic.twitter.com/Ja0OSUtJdl — Pia (@pia_sin_filtro) March 23, 2024

Pero esto no fue todo, puesto que las “burlas” continuaron más abajo: “Qué vergüenza me daría ser una autoridad política y no tener la más mínima idea sobre lo que estoy opinando“, “es que la diputa se la lleva arriba de automóviles y no sabe lo que pasa en el mundo real“, fueron algunas de las réplicas.

