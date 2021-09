Durante la jornada de este martes, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas discute y vota la despenalización del aborto para embarazos de hasta 14 semanas de gestación.

En ese contexto, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, afirmó que el partido oficialista “cree en la vida del que está por nacer. Cree en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso en RN estamos convencidos que el parlamento no puede dar un paso atrás en el reconocimiento del derecho basal sobre el cual se construyen todos los demás derechos”.

Asimismo, hizo un llamado “a nuestros parlamentarios y al Congreso Nacional a legislar en favor de la vida y no de la cultura de la muerte. En Renovación Nacional decimos no al aborto“.

Este llamado se extrapoló a los parlamentarios del partido, donde la diputada Camila Flores realizó una comentada intervención. “Muchas de las cosas que se escuchan en esta sala son lamentables. Creo que nadie está poniendo en duda ningún caso, los derechos de la mujer a elegir lo que quiera hacer con su cuerpo, tampoco está en discusión lo que la mujer pueda hacer con su vida sexual”, comenzó diciendo.

“Lo que estamos hablando es de la protección de aquellos que no tienen voz, que no pueden venir y protestar y que nosotros tenemos que defender (…) Según la evidencia científica, es una persona total y absolutamente distinta genéticamente de su padre y de su madre”, agregó.

En ese sentido, recalcó que “aquí no estamos hablando de la extensión del cuerpo de la mujer. El bebé no es como un lunar que uno llega, se corta y se extirpa porque no le gusta y le molesta. Aquí estamos hablando de un ser humano, de una persona”.

Por otra parte, aseveró que con este proyecto “se busca legalizar asesinar a esos niños inocentes. Yo no puedo concebir en ningún caso que el aborto sea utilizado como un método anticonceptivo, porque eso es lo que se busca finalmente”.

