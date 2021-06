La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, solicitó al gobierno subsidiar el nuevo seguro obligatorio para trabajadores frente al COVID-19 en el caso de aquellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hayan disminuido de manera considerable sus rentas.

En esa línea, la parlamentaria de Chile Vamos presentó un proyecto de resolución que busca subsidiar a todos aquellos empleadores que pertenezcan a una pyme y que hayan reducidos sus ingresos en un 30%.

Ante esto, la diputada señaló que “estamos a más de un año desde que comenzó esta crisis sanitaria de alcance mundial y aún no vemos la luz al final del túnel. Las pymes han sido uno de los sectores más devastados financieramente, muchas de ellas quebradas o al borde del colapso, a duras penas cumpliendo con el pago de las cotizaciones porque sus escasos ingresos no lo permiten”.

“Por eso, estoy solicitando al presidente Sebastián Piñera que las apoye con un subsidio en el caso de este nuevo seguro obligatorio COVID-19″, planteó Flores.

Asimismo, la parlamentaria explicó que “un alto porcentaje de las pymes, sobre todo del sector gastronómico y de entretención, han debido paralizar actividades o se han debido endeudar para no morir. Para ellas, las medidas más efectivas son los subsidios, ya que les permiten justamente no despedir a sus empleados, postergar créditos y préstamos especiales. Entonces, es de total sentido común que el Estado se ponga la mano al bolsillo y no genere una carga más que imposibilite al empleador ofrecer trabajo y mantener adecuadamente a sus trabajadores”.

Como se ha informado, aquellos empleadores que no contraten el seguro de salud mencionado deberán pagar las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador y asumir las sanciones. Esto, para la diputada de RN, pese a su positividad de inclusión, “nos parece preocupante respecto de aquellos empleadores que pertenecen a pequeñas y medianas empresas, quienes con el devenir de la pandemia se han debido reinventar y en muchas ocasiones sobre endeudar para cumplir con sus obligaciones básicas con sus trabajadores”.

Seguro obligatorio COVID-19

Esta semana comenzó a regir la nueva ley de seguro obligatorio COVID-19 para trabajadores. El seguro, que debe ser contratado por el empleador, tiene por objetivo financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de un trabajador en caso de contraer el COVID-19.

Por otro lado, la ley también establece un seguro de vida en caso de fallecimiento por COVID-19. La iniciativa no cubre gastos de hospitalización o fallecimiento por causas distintas al SARS-CoV-2.

Los beneficiarios son trabajadores dependientes del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén en modalidad presencial o semipresencial. De esto modo, se excluye a quienes estén en modo de trabajo remoto.