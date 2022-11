Camila Flores hace emotiva reflexión tras problemas de salud: “Estoy despertando de una horrible pesadilla”

La diputada de Renovación Nacional Camila Flores se refirió por primera vez a las complicaciones de salud que tuvo tras dar a luz a su primera hija, lo que la llevó incluso a ser internada en una clínica en Viña del Mar.

A través de un comunicado, la parlamentaria no ocultó que “han sido días muy difíciles para mí y mi familia, con sentimientos encontrados, disímiles”, esto tras un complejo momento vivido.

En el enunciado, la legisladora indicó que convertirse en madre fue “haber cumplido el sueño más importantes de nuestras vidas, nuestra hija a quien le dedicaríamos nuestras vidas”.

Flores agregó que sintió por varios momentos “que ya no me quedaban más lágrimas”, pero apuntó que “siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita”.

“Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido”, añadió.

Agradecimientos

La diputada de RN agradeció las masivas muestras de apoyo que tuvo durante estos días. “Agradecer primero a Dios que me dio la fortaleza junto a mi marido para hacerle frente a este momento tan adverso y angustiante y, con mucha humildad y con todo mi corazón, agradecer a todos ustedes”, señaló.

Incluso, la parlamentaria reveló que la constante preocupación y solidaridad de las personas es una señal y una “invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad cada vez más ausente en, sobre todo, la actividad política”.

“Siempre les estaré eternamente agradecida de acompañarme”, concluyó.