La candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, volvió a criticar duramente al Frente Amplio, conglomerado que apoyó inicialmente su postulación.

Polizzi cuestionó la decisión del FA de levantar la candidatura presidencial del diputado Gabriel Boric (CS).

“Hay un candidato presidencial de la coalición que me apoya que es Gabriel Boric, que a mí no me representa. Creo que es un tremendo error del Frente Amplio, que se mostraba como una fuerza política nueva, que venía a disputarle a la vieja política, un Frente Amplio que terminó siendo un frente más bien estrecho”, señaló a T13.

En ese sentido, indicó que el parlamentario representa el “estandarte, el niño símbolo de la traición de este conglomerado a la ciudadanía”, en alusión al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, donde se viabilizó el proceso constitucional.

“Es un tremendo error y él no me representa”, cerró la candidata al cargo municipal.

Anteriores polémicas con el FA

A comienzos de abril, el conglomerado quitó su respaldo a Camila Polizzi luego de manifestarse en contra del aborto libre.

En entrevista con Aquí Se Debate de CNN Chile, Polizzi dijo que votaría a favor de la despenalización del aborto con “límite de semanas, pero sin causales”, en el hipotético caso de ser congresistas.

“Creo que hay que avanzar en políticas de prevención (…) es una situación muy difícil y deben estar (las mujeres) con la información suficiente, deben estar acompañadas. Debe haber toda una sintonía antes de tomar una decisión como esa y creo que debe ser en casos específicos, no en cualquier caso”, argumentó en esa ocasión.

Estas declaraciones provocaron que el Frente Amplio, a través de un comunicado, rechazara la postura de la aspirante al municipio penquista, calificando su apoyo como un “error”, ya que “no sigue los principios que nuestra militancia y el proyecto frenteamplista defienden día a día”.

“Los derechos sexuales y reproductivos son un eje intransable de nuestro proyecto político como parte de las fuerzas transformadoras”, agregaron.