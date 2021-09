La diputada Camila Vallejo (PC) encendió las redes sociales tras publicar un video recitando unas décimas por el proyecto de las 40 horas, el cual tiene por objetivo reducir la jornada laboral.

Junto a su pareja, el músico Abel Zicavo, la diputada Vallejo, al fiel estilo de las Fiestas Patrias, apuntó contra el Senado y la Comisión de Trabajo, encabezada por la senadora Carolina Goic (DC).

“Es por los trabajadores, y también trabajadoras que instalé 40 Horas, pero ya po’, no la ignoren ¡Hasta cuando, senadores!”, parte recitando la parlamentaria del PC.

Posteriormente, dice: “Y no los dejaré en paz si al proyecto no le has de quitar pronto el freno, que el pueblo trabaje menos y el Senado mucho más”.

En la misma línea, especificó que “si tampoco pido tanto, o quizás he sido ciega y ¿Simplemente hacer la pega, legislar, tal vez, sin llanto les genera tanto espanto?”.

Finalmente, la décima de la diputada termina así: “Y con esto quiero cerrar: una invitación a soñar, con tiempo para compartir, en trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.