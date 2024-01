Camila Vallejo sorprendió con radical cambio de look: “Ahora sí no es broma”

“Ahora si que no es broma“, fue lo primero que dijo Camila Vallejo en la publicación de Instagram en la que dio a conocer su radical cambio de look. Algo que, si bien no había prometido, antes ya había mostrado.

Cabe destacar que el cambio de look que ahora mostró en la red social es real y ella se encargó de aclararlo, porque hace algunas semanas subió una fotografía para el día de los inocentes donde también mostró una intervención en su cabello, aunque falsa.

Ahora sí se atrevió

“Llegó la melena a mi vida y debo decir que me hizo feliz. O quizás es porque por fin me tocan vacaciones”, escribió la ministra secretaria general de Gobierno en Instagram.

Y es a través de un video donde se pudo ver que ahora sí se atrevió a concretar el cambio, con un corte de pelo que sin duda refrescó su imagen.

