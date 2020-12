Casi 20 organizaciones de la sociedad civil se reunieron este viernes con las diputadas Camila Vallejo y Camila Rojas para dar su apoyo al proyecto de reforma constitucional que permitiría a la Convención Constitucional elegir sus propios quórums y que incluye mayores mecanismos de participación ciudadana.

De aprobarse este proyecto, la Convención podría modificar el quórum de dos tercios con el que deberá aprobar las principales modificaciones a la Constitución.

Frente al ex Congreso Nacional, las organizaciones hicieron un llamado a que se discuta este proyecto y se avance en mecanismos de democratización y participación.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, también recordó que el Acuerdo por la Paz, que dio origen a la reforma constitucional para el proceso constituyente, puede ser perfeccionado. De esta forma, recordó la aprobación de la paridad y que aún se trabaja en la aprobación de los escaños reservados para pueblos originarios: “Ayer mismo aprobamos una normativa para facilitar la participación de independientes”, señaló la parlamentaria.

La diputada comunista Camila Vallejo señaló que buscan “exigir al Congreso Nacional que se ponga en discusión la reforma presentada para democratizar el proceso constituyente, garantizar la participación ciudadana y soberana de nuestro pueblo en este ámbito”.

Por su parte, Hugo Gerter, dirigente nacional del Colegio Profesores, recordó que “los docentes hemos estado empujando hace mucho rato la necesidad de construir una Constitución participativa y democrática. Este proyecto de ley que se presentó en el parlamento es un proyecto que abre posibilidades a que esta Constitución sea más participativa y democrática. Exigimos al parlamento que haga la discusión, que se vote y de tal manera de poder tener un proceso un poquito más abierto donde podamos participar todos”.

En tanto, Doris González de Ukamau, comentó que “todas las organizaciones, todos los movimientos hemos estado en la calle peleando por correr el cerco de lo posible. Hoy lo único que estamos haciendo es ponernos a disposición de algo que esperamos se pueda discutir en nuestro país, que es el quórum para la convención constitucional. Cuando dijimos que queremos cambiar la constitución tiene que ver con abrir espacios democráticos, con no cerrar la discusión”.

Finalmente, Margarita Urra, de la Asociación comité de vivienda de Los Sin Tierras, señaló: “Queremos recuperar el derecho a la vivienda digna, al territorio, a la ciudad, que se haga con nosotros. No podemos seguir teniendo las leyes que nos han regido por tantos años y que fueron creadas en dictadura. No a los ⅔, no a los candados ni a las leyes que se hacen entre cuatro paredes”.

A la cita también asistieron diversas organizaciones territoriales, gremiales y de la diversidad sexual, así como funcionarios municipales, comités de vivienda, funcionarios de educación, entre otros.