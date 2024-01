Camila Vallejo respondió a dichos de Cony Capelli sobre carrera presidencial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las recientes declaraciones de Constanza Capelli, quien en entrevista con la diputada Karol Cariola (PC) proyectó a la secretaria de Estado como una posible carta presidencial.

“Me gusta la Camila Vallejo, la encuentro power”, dijo la ganadora de Gran Hermano Chile en el programa ¿Y ahora qué?, conducido por la parlamentaria comunista.

En esa misma oportunidad, Capelli reveló que milita en Revolución Democrática y manifestó su apoyo al presidente Gabriel Boric.

“Más allá de su labor de Presidente, que para mí ha sido increíble, se han hecho varias cosas. Yo que he estado 6 meses afuera me perdí un poco. Él es mi Presidente y no me arrepiento para nada de haberlo votado, estoy muy contenta”, señaló la ex jugadora.

¿Qué dijo Camila Vallejo sobre Cony Capelli?

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) fue consultada sobre los dichos de Cony en el mismo programa de Karol Cariola.

“Tuvimos aquí a la ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli (…) y nos dejó dos mensajes bien simpáticos. Primero, ama al Presidente y que le ha escrito por Instagram, pero también nos dijo que la veía a usted como futura presidenta de Chile“, comentó Juan Urra, panelista del espacio online.

Ante esto, la autoridad reconoció que no vio el reality show pero sí estaba al tanto de las palabras de Capelli. “Lo vi en redes y yo la conocía (a Cony) un poco antes… por la televisión”, respondió.

“Muy simpática, la vi en el programa y agradecida por el cariño, sobre todo al Presidente y el reconocimiento a la labor”, agregó después.

Finalmente, responde a una eventual carrera presidencial, Vallejo concluyó que “ustedes saben que mi tarea de ministra es tarea de ministra”.

Revisa los dichos acá:

