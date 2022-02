Este martes, el presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del IFE Laboral y el Subsidio Protege por un periodo de tres meses más, es decir, hasta el 30 de junio de 2022.

El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a criticar al Ejecutivo por la iniciativa, señalando que espera que en lo que queda de gobierno, “no se adopten medidas nuevas que involucren o comprometan recursos públicos”.

“Fue complejo el tener la noticia de una medida importante que adoptó el gobierno como ha sido la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege, que compromete recursos públicos con medidas dentro del periodo del próximo gobierno sin haber tenido información al respecto”, expresó.

A él se sumó la futura vocera, Camila Vallejo, quien aseguró que el comité político del próximo presidente Gabriel Boric respalda las declaraciones del ex líder del Banco Central.

“Nuevamente, el gobierno saliente pretende incidir en elementos financieros del próximo gobierno. Hemos reiterado que este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo”, recalcó.

“Esto no tiene que ver con la política en particular, sino en que se sigue queriendo pretenderse como nombre, que su mandato exceda lo que es el 11 de marzo. Se le ha solicitado a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que esto no se vuelva a repetir. Que al menos se puedan avisar con anticipación”, agregó.