Camila Vallejo y Estado de Emergencia acotado: “Estamos resguardando las rutas para poder dialogar”

Durante la jornada del reciente martes 17 de mayo, fue publicado en el Diario Oficial el decreto que aplica un nuevo Estado de Emergencia “acotado” en la macrozona sur del país, específicamente para la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

En un punto de prensa desde La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, declaró que se trata de un “problema complejísimo que no se solucionará de la noche a la mañana”, enfatizando que el gobierno “está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas“.

En ese sentido, Siches explicó que se implementará un nuevo mecanismo para la restitución de tierras, parlamentos territoriales, y seguridad, en el marco del Plan Buen Vivir anunciado por el gobierno que encabeza el presidente de la República, Gabriel Boric.

Por su parte, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, en conversación con 24 Horas, aseguró que han encontrado la “mejor fórmula intermedia para cumplir el objetivo, que es proteger y resguardar las rutas estratégicas para desplegar con mayor tranquilidad el plan Buen Vivir pensando en el Wallmapu, los territorios y las comunidades, para el proceso de compra de tierras, para la infraestructura y para el desarrollo de los diálogos que hemos estado preparando”.

La autoridad valoró que también hayan solicitado el acompañamiento y apoyo de Naciones Unidas. “Concluimos que el decreto de Estado de Excepción acotado a las rutas específicas del sector para resguardar e impedir que sigan habiendo interrupciones, fue el mejor mecanismo que fue conversado también con el oficialismo”, explicó la secretaria de Estado.

“No es el ideal, nunca, tener militares desplegados en nuestro territorio nacional, pero decidimos hacerlo en las rutas para desarrollar un plan integral en la zona. Eso va acompañado de recursos, de diálogo y de definiciones políticas para solucionar los problemas de fondo“, argumentó.

“No podemos permitir más interrupciones del tránsito, esto dificulta a la población, a las comunidades alejadas, a las cuales hay que llegar con vivienda, con pavimentación, agua potable y educación, lo que no se ha logrado desarrollar debido a la inseguridad y al corte permanente de las rutas”, añadió.

En ese contexto, fue que precisó que lo que se necesita es concentrar a la policía “en los lugares donde tienen que estar para las seguridad de las personas”, para así “evitar distintos tipos de delitos”. En el caso de las Fuerza Armadas, detalló que se deben agrupar en las rutas, “para que con su logística impidan que hayan cortes de en el sector“.

“No estamos declarando la guerra”

Al ser consultada por el rol de las Fuerza Armadas, precisó que no están habilitadas para entrar a caminos locales o comunidades, ni de chilenos y chilenas, ni de pueblos originarios.

“El tema en el sector no solo es de índole de seguridad, sino que integral, con una mirada más de fondo. Ministerio para Pueblos Originarios, Fiscalía para agregar inteligencia en delitos graves, diálogo para llegar con proyectos, inversión e infraestructura. No todo tiene que ver con orden y seguridad, sino que con una mirada integral. Queremos hacer las cosas distintas”, enfatizó la ex dirigenta estudiantil.

“Con nuestro gobierno no estamos declarando la guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar y desarrollar el plan integral, y además aportar con más inteligencia”, agregó.

Finalmente, la secretaria de Estado destacó el trabajo con la PDI, ya que según sus palabras, “está teniendo frutos” en el control de armas para poder sacarles de circulación, al igual que la droga.