Camila Vallejo habló tras incidente con mujer que le arrojó café en plaza de Rancagua

La ministra Camila Vallejo fue víctima de una agresión por parte de una mujer que se encontraba en la Plaza de Los Héroes de Rancagua durante este martes, mientras hacía entrega de las copias del texto de propuesta constitucional que será plebiscitado este domingo.

La mujer le lanzó café a la autoridad mientras recorría el sector. Sin embargo, la secretaria de Estado no alcanzó a percatarse del hecho.

Momentos después de lo ocurrido, la propia titular de la Segegob indicó que “no me di cuenta, la verdad“.

“Hay mucho cariño de la gente, muy buena recepción… la gente recibiendo los textos, dando harta fuerza, preparándose también para el día 17. Así que muy bonito recibimiento y muy buena jornada”, agregó Vallejo.

Más tarde, a través de su cuenta de X (Twitter), la autoridad se refirió nuevamente a este episodio, indicando que “la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda”.

“Continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante. Gracias por la preocupación“, cerró.

Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! 🤷🏻‍♀️

Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda😠 pero continuamos… pic.twitter.com/muGuG4d34N

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 12, 2023