Camila Vallejo emplazó a la oposición para “aprender de la capacidad autocrítica del pdte. Boric”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de la polémica generada tras el discurso que entregó el presidente Gabriel Boric en el funeral de Sebastián Piñera y emplazó directamente a la oposición tras las críticas que recibió el mandatario desde diversos sectores.

El pasado viernes, durante los actos oficiales por el funeral del otrora mandatario, el actual jefe de Estado sostuvo que “durante su gobierno (de Piñera), las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable“.

¿Qué dijo Camila Vallejo sobre el Gobierno de Boric?

“Si uno escucha todo su discurso, es bien claro, no solo porque la palabra querella tiene distintas acepciones políticas, no solamente judiciales, sino porque él va planteando en su discurso varias cosas”, comenzó diciendo la vocera Camila Vallejo.

Junto a lo anterior, añadió que “primero, el colaborar en un clima más de unidad, de capacidad de acuerdo, independientemente de las diferencias políticas que tenemos”.

Asimismo, precisó que si bien hubo “querellas políticas y recriminaciones injustas, no significa tampoco que toda diferencia haya sido injusta o poco razonable (…) tampoco significa que no consideremos justa o razonable otras críticas o diferencias del pasado. Entonces, una cosa no quita a la otra”.

Es en ese contexto que la titular de Segegob apuntó que “en esto haría súper bien que no solamente el oficialismo, que ha hecho una autocrítica liderada por el propio presidente de la República en varias oportunidades, sino que también la actual oposición también puedan aprender de la capacidad autocrítica del presidente Gabriel Boric”.

Ante esto último, agregó que “nosotros hemos estado permanentemente haciéndola. Pero, ¿qué pasa con la actual oposición? ¿Ha hecho ese aprendizaje?“.

