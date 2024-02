Camila Vallejo se ausentó del funeral de Sebastián Piñera y explicó las razones

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, no asistió al funeral del ex presidente Sebastián Piñera, el cual se desarrollaba en el ex Congreso Nacional.

La ministra reveló a través de sus redes sociales que tiene problemas de salud que le impiden estar presente en la ceremonia de despedida del ex mandatario.

“Lamentablemente, por razones de salud, no podré asistir a los funerales y honores al expresidente Sebastián Piñera, ni participar en las actividades programadas para el día”, escribió en su cuenta de X.

Vallejo también dedicó unas palabras a la familia del ex presidente. “Acompaño a su familia, cercanos y colaboradores en este momento de dolor“, escribió.

Incendios en Valparaíso

En la misma plataforma virtual, la ministra informó que continuarán las labores de limpieza y reconstrucción en el sector afectado por los siniestros en la Región de Valparaíso.

“Los equipos seguirán trabajando en terreno para continuar con las labores de emergencia en la zona y seguir con la ayuda a los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Espero reincorporarme lo antes posible“, concluyó.

