Camila Vallejo por Sello 40 Horas para empresas: “Queremos demostrar que es posible, no es una locura”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y del Trabajo, Jeannette Jara, lanzaron este jueves el Sello 40 Horas, con el que destacaron a las empresas que ya han reducido la jornada laboral, tal como impulsa el proyecto de ley sobre esta materia. Los privados reconocidos fueron Detacoop, Caja Los Andes y First Job. Al respecto, la titular de Segegob apuntó que “queremos demostrar que es posible, no es una locura, funciona, las empresas lo pueden hacer y dar el ejemplo para pensar no solo en su productividad, sino poner en el centro de su modelo la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras”. En tanto que su par de Trabajo adelantó que la iniciativa “va a ingresar este año, con gradualidad en su implementación y esperamos verlo vigente durante el mandato”.