“Nunca se me ha pasado por la cabeza”: Camila Vallejo se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en presidenta

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, es ampliamente conocida desde los tiempos en que se desempeñaba como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).

Posteriormente, su popularidad la llevó a ganarse una plaza en la Cámara Baja, siendo representante del distrito 12.

Dejando atrás el cargo de diputada, una vez asumió el presidente Gabriel Boric la nombró ministra Secretaria General de Gobierno, volviéndose una figura recurrente en la pantalla.

En total hermetismo, la secretaria de Estado contrajo matrimonio en marzo de este año con el músico Abel Zicavo, lo que despertó aún más la curiosidad por su vida privada.

Precisamente este último punto fue el que resolvió La Cuarta con una íntima entrevista a la ex diputada, quien reveló desde su picada hasta su trago favorito.

En cuanto a su “picá” preferida: “Tío Palta” en La Florida. ¿El trago? Moscow mule. Y como casi todo joven chileno, la ministra también garzoneó durante la época en que fue estudiante.

“Lloré con Diario de una pasión, siempre me hace llorar. Y otras más: El rey león y Bambi, mucho, terrible, no la sugiero para niños. Coco también”, confesó Vallejo.

Además, reconoció que “no creo en el horóscopo, pero si puedo lo leo. Soy tauro. Me divierte mirarlo”.

¿Posibilidades de ser presidenta?

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la secretaria de Estado también se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en presidenta en algún momento de su vida.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial. Además, no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al gobierno y al presidente hoy día. Además, mi tarea, y lo que me corresponde, es que soy ministra de Estado, y cuento con la confianza y el apoyo del presidente para cumplir mi rol”, indicó.