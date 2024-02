Camila Vallejo acusó “sobrerreacción” por dichos de pdte. Boric sobre Sebastián Piñera y el 18-O

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a respaldar los dichos del presidente Gabriel Boric durante el funeral de Sebastián Piñera, donde aseguró que en el estallido social “las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Las declaraciones del mandatario generaron molestia en figuras del oficialismo, especialmente desde el Partido Comunista. Diputadas de la colectividad como Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Daniela Serrano cuestionaron duramente las palabras del jefe de Estado.

“Pretender que el ex presidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo. Como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”, afirmó Hertz.

¿Qué dijo la ministra Camila Vallejo?

Durante una vocería desde La Moneda, Vallejo afirmó que “como gobierno hemos tratado de construir un clima de respeto, de acuerdo, de entendimiento y donde el mundo político ponga en primer lugar las prioridades de la ciudadanía y luego los intereses más particulares“.

“En ese sentido, el presidente ha estado haciendo un llamado reconociendo también el espíritu que tuvo el ex presidente Sebastián Piñera, de que a pesar de los momentos polarizados y críticos de lado y lado acudió a llamados de acuerdo como fue el Acuerdo por la Democracia”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que “cuando el Presidente habla de querellas tiene que ver con los incordios y es sumamente claro. Yo creo que la sobrerreacción y la sobreinterpretación no es lo que necesitamos en este momento“.

“El presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los Derechos Humanos que sucedieron durante el estallido social, que avalan además cuatro informes nacionales e internacionales”, aclaró.

Además, aprovechó de aclarar que “el gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el ex presidente Sebastián Piñera”. Esto, luego que figuras de la oposición, como la ex ministra Marcela Cubillos (UDI), exigieran al Ejecutivo retirar las acciones judiciales contra colaboradores del fallecido ex mandatario.

“En esto esperaría una mayor templanza y no sobrereaccionar, no sobreinterpretar y no estar sacando réditos políticos de corto plazo en un momento que es difícil para el país“, apuntó.

