“Chile se enluta”: Ministra Vallejo presentó sus respetos en velorio de Sebastián Piñera en el ex Congreso

A las afueras del ex Congreso Nacional, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al velorio en el marco del funeral de Estado del ex presidente, Sebastián Piñera, donde afirmó que se ha mantenido en un normal desarrollo. Además, Vallejo enfatizó en que se trataría de un momento difícil a nivel país, tanto por la muerte del ex mandatario y por los incendios de Viña del Mar. Junto en ello, valoró el recibimiento de la familia Piñera en dicha ceremonia y destacó las labores en vida del ex jefe de Estado. “Estamos hablando de un presidente que contribuyó desde su visión, a generar los acuerdos necesarios para hacer avanzar el país, independientemente de las diferencias políticas”, expresó la ministra.