“Murió sola”: El inconcluso caso de Camila Villavicencio que apunta al “depredador sexual” de mujeres sordas

El caso de Camila Villavicencio apunta como el principal autor a José Pablo Peñafiel Ossandón, quien fue recientemente formalizado por delitos de violación y abuso sexual reiterado a más de 10 mujeres sordas.

Camila era madre, tenía discapacidad auditiva, se desempeñaba como profesora de lengua de señas, además de ser activista por la comunidad sorda. Sin embargo, fue encontrada fallecida el 15 de octubre del 2022 en la casa de Peñafiel Ossandón, con quien eran ex compañeros de colegio.

La joven profesora habría estado disfrutando de una reunión social en Santiago Centro, cuando un auto la pasó a buscar a dicho lugar. Horas más fue encontrada muerta en el sillón de Peñafiel.

Videos de la cámara de seguridad, registros de un supuesto llamado de auxilio, una segunda autopsia y la insólita respuesta de Peñafiel Ossandón a los familiares de Camila: “Se murió sola”, serían solo algunas de las interrogantes que reviven en un caso aún inconcluso que apunta al “depredador sexual” de mujeres sordas como el principal sospechoso.

La vinculación del “depredador sexual” de mujeres sordas en el caso de Camila Villavicencio

En un reportaje de CHV Noticias emitido a finales de 2022, se muestran los videos de las cámaras de seguridad del edificio en el que se encontraba Camila durante sus últimas horas con vida.

Los registros corresponden a las 23:30 horas del viernes 14 octubre de 2022 mientras bajaba por un ascensor tras abandonar el departamento de un amigo. En dicho contexto, se encontró con vecinas del edificio con quien estableció una pequeña interacción.

Luego, sale de las inmediaciones para encontrarse con un misterioso sujeto que la pasaría a buscar, donde se le puede ver alzando su mano para hacer señas a ese alguien. Posteriormente, sale del plano de la cámara para hacer ingreso al supuesto automóvil.

¿Quién pasó a buscar a Camila? Peñafiel, el peligroso ex compañero de colegio

De acuerdo al testimonio entregado por la hermana de Camila, Javiera Villavicencio, aseguró que quien la recoge sería su ex compañero de colegio, José Pablo Peñafiel Ossandón, el que la habría llevado hasta su casa donde fue encontrada muerta horas más tarde.

Sin embargo, desconocían las motivaciones para reunirse con él: “Yo la verdad es que no lo sé, porque cuando el me mostró el WhatsApp decía que se iban a juntar, pero ellos no eran desconocidos, se conocían y quizás tenían una amistad. Pero no eran cercanos ni mejores amigos”, expresó.

La explicación de Peñafiel Ossandón: “Se murió sola”

Tras el hallazgo del cadáver, es la misma hermana de Camila quien interrogó a Peñafiel para preguntarle qué fue lo que ocurrió al interior de su casa, donde el presunto autor le entregó extraños argumentos.

“Le dije ‘¿Tú fuiste a buscar a mi hermana? ¿Y después que paso?’ y dice ‘no sé, se murió sola, yo estaba durmiendo y cuando me levanté en el sofá, ya había muerto Camila”, detalló.

Ante la explicación, Javiera Villavicencio reflexionó: “Yo dije ‘imposible que haya muerto sola, no puede ser'”.

Videos e inusual llamada como supuesta petición de auxilio

En el caso también surgen ciertas interrogantes sobre qué fue lo que ocurrió aquella noche con Camila, donde una de sus primas reveló la existencia de videos que habría documentado la joven como evidencia de que algo no andaba bien en la casa de Peñafiel.

“Hay videos que grabó Camila en los que quería mostrar que había algo extraño“, afirmó la prima de Camila, Andrea Fuentes.

Otra de las primas de la joven, también reveló que en esa madrugada existió un intento de comunicación de Camila, quien habría llamado de forma normal y no como videollamada como acostumbraba hacerlo.

“Hay una llamada a su hermana a las 8:30 de la mañana, no por video, sino por teléfono normal. Ellos no se comunican de esa forma, entonces nosotros lo percibimos como un llamado de ayuda, de que algo extraño estaba ocurriendo“, aseguró.

Los descuidos en la investigación

Gladys, enfermera y amiga de la familia, reveló algunos descuidos que ocurrieron en el sitio del suceso donde fue encontrada fallecida Camila, donde la policía permitió a un sujeto la manipulación de pruebas.

“A la entrada de la casa había una cámara de estas de seguridad, y estaban los Carabineros ahí cerca y se supone que la cámara no estaba funcionando, eso era lo que las personas que vivían ahí decían”, explicó.

“Sin embargo, hubo un hombre que yo vi que manipulaba la cámara y no sé si tiene una asociación con el celular pero como que había una conexión entre cámara y celular y lo hizo libremente ahí. Yo hubiese sido Carabinero, le digo no toque nada”, aseveró.

Tras las pericias y la orden de investigación, el cadáver de Camila Villavicencio fue enviado a autopsia sin antecedentes del sitio del suceso. Aunque el informe de Carabineros estableció que no existían signos de lucha o lesiones atribuibles a terceras personas, por lo que, la investigación fue desformalizada.

Sin embargo, aún se busca establecer su causa de muerte de Camila Villavicencio a través de la segunda autopsia al cuerpo de la víctima, donde José Pablo Peñafiel Ossandón apunta como uno de los principales sospechosos.

Además de ello, el pasado 13 de febrero del 2024 la Fiscalía de Género Oriente declaró prisión preventiva para José Pablo Peñafiel Ossandón por 180 días mientras dura la investigación por los 10 casos de víctimas a las que habría abusado sexualmente.

